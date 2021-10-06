انطلاق الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني بشرم الشيخ غدا

ينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري و اتحاد بنوك مصر «الملتقي المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني» فى أحد فنادق شرم الشيخ لمدة ثلاث أيام، خلال الفترة من 7-9 أكتوبر2021

مواجهة القراصنة بأحداث التقنيات التكنولوجية

ويهدف الملتقى إلى تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية بالتقنيات والأساليب الحديثة التي يستخدمها قراصنة المعلوماتية «Hackers» وعلى التكنولوجيا المتطورة والوسائل والأدوات التي تسمح بمواجهة هذه الأساليب الحديثة من القرصنة، ووضع أنظمة الضبط والرقابة التي تمكنهم من تعطيل خطط القراصنة، كما يشكل الملتقى فرصة للاستفادة من تبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي يؤدي الى رفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات المتسارعة على المستوى العالمي.

من أبرز المواضيع التي سيناقشها المنتدى:

- قواعد الأمن السيبراني وتعزيز موقف الامن السيبراني فى البنوك.

- إدارة مخاطر تزوير البطاقات الائتمانية «الاتجاهات والتقنيات».

- التخفيف من تأثيرات الحوادث من خلال هندسة الثقة الصفرية.

- جاهزية الاستجابة للحوادث «ماذا نحتاج لتتعرف ولتستعد له SOC والتحول الى الاستجابة للذكاء الاستباقي».

- الكشف عن التهديد الاستخباري «التعاون والاشراف».

- إدارة مخاطر الامن السيبراني من قبل طرف ثالث «العثور على شريك موثوق».

- التهديدات السيبرانية

- الهجمات إلالكترونية اليوم «تطور مشهد التهديد والتنبؤات».

- الكشف عن البرامج الضارة والاستجابة لها.

- تسريع رحلتك الخالية من الثقة.

- التحولات الرقمية وتهديدات API والضوابط.

- مطاردة تهديدات الويب المظلم.

- الأمن السيبراني وفق أطر معايير الأمن الدولية.

جلسات نقاشية لعدد من الخبراء المصرفيين

يشهد هذا المنتدى تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة يجريها نخبة مختارة ومتميزة لـ350 قيادة من الخبراء والمحاضرين المعروفين على المستوى المصري والإقليمي والدولي .

وأكد وسام فتوح، امين عام اتحاد المصارف العربية، أن مدينة شرم الشيخ التى تتميز شواطئها بطبيعة خلابة، وعرفت كمدينة تكرم الضيف، والآن باتت مدينة للمؤتمرات والمنتديات الدولية، وخصوصًا لمؤتمرات ومنتديات اتحاد المصارف العربية الذى تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذى يصل إلى أقاصي العالم.