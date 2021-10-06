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السيسي: الحروب التقليدية تحولت لأخرى تستهدف الأوطان.. والوعي «قضيتنا»

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شريف سليمان
12:56 م | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
السيسي

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الحروب التقليدية التي اعتدنا خوض غمارها في الماضي، تحولت اليوم إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها.

الرئيس: «الوعي» قضية مصر الأولى

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، والتي عقدت في مركز المنارة للمؤتمرات، وحملت اسم «العبور إلى المستقبل»: «قضية مصر الأولى الآن هي الوعي الذي أصبح مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة كافة، ومنظمات المجتمع المدني، لنحافظ على وطننا ومقدرات شعبنا، باعتباره الأمانة التي ارتضينا أن نحملها».

وتابع الرئيس السيسي: «أستحضر في هذه المناسبة الغالية، أهمية وقيمة الدروس الملهمة التي علمنا إياها نصر أكتوبر».

السيسي: نصر أكتوبر لم يكن عسكريا فقط بل نموذجا فريدا من التكاتف والوعي الشعبي

وأكمل الرئيس، أنّ نصر أكتوبر لم يكن عسكريا فحسب، بل نموذجا فريدا من التكاتف والوعي الشعبي، بين المصريين بكافة أطيافهم وملحمة متكاملة لأمة حشدت قوتها الشاملة.

وزاد الرئيس السيسي، أنّ الأمة حشدت قوتها لتغير واقعا مريرا، وتحقق الانتصار لتأخذ بأسباب النجاح من المنهج العلمي في الإعداد والتخطيط، ومن دراسة نتائج تجارب الماضي والعمل والكفاح ليل نهار لبلوغ الهدف وتحقيق النصر»، متابعا: «دائما ما يمثل احتفالنا بنصر أكتوبر المجيد مناسبة عزيزة لتشعرنا بالفخر والاعتزاز الوطني».

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