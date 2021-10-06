السيسي: كنت من الجيل اللي شاف 67 كويس.. والعبرة ليست بالسن لكن بالوعي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه من الجيل الذي حضر نكسة 1967، موضحًا أنَّ «العبرة هنا مش بالسن، العبرة بحجم الاهتمام والوعي، الفترة دي كانت من أقسى الفترات اللي مرت على مصر، وكتير من الناس اللي عاشوها مش موجودين، وأنا كنت صغير شوية ولكن لا أنسى أبدًا ما حدث، ولا أنسى أبدًا التداعيات اللي نجمت عنها، التداعيات اللي كان فيه تحديات من اليأس ومكانش في ثقة أبدًا وأمل».

بقول للأجيال الصغيرة.. فيه فرق إنك تسمع وإنك تعيش

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال حديثه في منتدى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بعنوان «العبور إلى المستقبل»: «بقول للأجيال الصغيرة في فرق إنك تسمع وأنك تعيش، أنت ممكن تسمع كتير ونحكي وتشوف أفلام كمان، ولكن إنك تعيش الأحداث وتتذوق تأثيرها أمر مش بسيط».

مصر كانت بتتقدم بخطى قوية قبل نكسة 1967

وتابع الرئيس، أنَّه من الجيل الذي حضر نكسة 1967، «حجم كبير من عدم الثقة في أنفسنا اتشكل واتولد الفترة دي، إضافة لكدا كان معانا ناس دايمًا تشكك في كل شيء، والاتنين دول مع بعض كانوا سبب عدم الثقة في بعضنا وقدرتنا على إننا نغير ونحسن ونطلع لقدام، ده كان جدار كبير أوي اتشكل بعد 1967».

واستكمل السيسي: «بكلمكم وأنا كنت ضمن المتلقي لنتائج الأحداث ومش صانع للأحداث، الوقت ده كنا قبلها بسنة واتنين كانت الدولة المصرية تحتفل بأعياد القوات المسلحة وكنا سعداء بما تحقق، وكانت أول مرة نعمل خطة خمسية في الفترة من 1962 لـ1967 يعني الدولة المصرية كانت بتتقدم بخطى قوية في كل المجالات وكان عندنا أمل وزهو وافتخار بنفسنا».