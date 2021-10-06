السيسي يوجه التحية للسادات: صاحب قرار العبور وقائد النصر العظيم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ التلاحم والوعي الشعبي سيظلان الحصن الحقيقي الذي أسهم في صون الدولة المصرية وازدهار حضاراتها العريقة منذ فجر التاريخ، موجهًا التحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا «تحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار العبور وقائد النصر العظيم».

الرئيس: مصر التي حاربت واستردت أرضها هي مصر التي تسعى للسلام

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في منتدى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بعنوان «العبور إلى المستقبل»، إنَّ مصر التي حاربت واستردت أرضها هي مصر ذاتها التي تسعى دائمًا لتحقيق السلام.

السيسي: مصر لم تسع يومًا لحروب أو نزاعات

وأكّد رئيس الجمهورية، أنَّ مصر لم تسع يومًا لحروب أو نزاعات من أجل تحقيق أطماع غير شرعية أو للاستيلاء دون وجه حق على ممتلكات ومقدرات الآخرين، مشددًا على أنَّ مصر تسعى دائمًا لتتعاون كنهج راسخ لتحقيق الخير والبناء والتنمية، مضيفًا أنَّ الأيام تمر وتتعاقب السنوات وتتبدل الأفكار وتتغير أشكال الصراعات.