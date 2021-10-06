السيسي لأهالي سيناء: «نحاول رد جميلكم علينا»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه لأهالي سيناء، قائلا: «عاوز أقول لأهالينا في سيناء، أنتم كان لكم دور دايما كجزء من شعب مصر، أنتم مصريون قبل 67 وبعدها، وقبل 73 وبعدها، وحتى الآن، يمكن الدولة مقدرتش في وقت من الأوقات تقدم الواجب لكم، لكننا بنحاول إننا نشكركم ونرد جميل أهل سيناء علينا كلنا».

وأضاف «السيسي» خلال كلمته بالندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، اليوم الأربعاء، «صحيح أنتم جزء من الشعب لكن اللي قمتم به في فترة من أقسى الفترات وكتير مننا لازم يفهم يعني إيه ناس تعيش في كنف الاحتلال، وتقوم بتقديم الدعم وتعرض حياتها وحياة أسرها لخطر حقيقي بهذا الدعم وتستمر فيه، حتى تعود سيناء إلى مصر وأهلها».

وتابع: «إحنا اتأخرنا في هذا الأمر، لكن عاوز أقول إذا كنا اتأخرنا 30 سنة فإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى هنتجاوز المدة دي، وكأن سيناء يتم تعميرها بقالها 30 سنة».