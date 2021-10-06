السيسي: «الشر مهما كانت قدرته مش ممكن يهزم الخير»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه للطالبة ياسمين سليم سلمان، إحدى فتيات قرية الروضة بشمال سيناء التي فقدت الكثير من عائلتها بحادث الروضة الإرهابي، «لا تتألمي من قدر الله فينا، ولكن اطمئني لقدر الله فينا، وبإيدينا كلنا هتعود سيناء أفضل مما كانت، والخير والأمن والسلام والاستقرار يبقى موجود فيها وفي كل ربوع مصر».

السيسي: الشر هو الاستثناء والخير هو القاعدة

وأضاف الرئيس، خلال حديثه ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»، «بقول ليكي وبقول للي بيسمعني عمر الشر مهما كانت قدرته ممكن يهزم الخير ده سنن ربنا في الوجود.. الشر هو الاستثناء والخير هو القاعدة وعمر الاستثناء ما يهزم القاعدة».

فقرة فنية من إنتاج الشؤون المعنوية

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقرة فنية من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، احتوت على عدد من الأغاني الوطنية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قدمها «كورال أطفال» وشباب ومجموعة من الفنانين المصريين والعرب.

واشتملت فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، كلمة لكل من اللواء الدكتور سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع عن طابا، والشيخ سليمان عيد أبوسمري، أحد أعضاء مجاهدي شمال سيناء، ومحمد جمال الغيطاني، المستشار بوزارة الخارجية، والطالبة ياسمين سليم سلمان، إحدى فتيات قرية الروضة بشمال سيناء، والشاعر عبدالله حسن، والشاعرة الفلسطينية ميس عبدالهادي.