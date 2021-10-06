السيسي لنجل الغيطاني: «إحنا من منطقة واحدة.. ووالدك كان صديق عزيز ليا»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه للمستشار محمد جمال الغيطاني خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل» قائلًا، «أنت متعرفش إن والدك كان صديق عزيز ليا الأستاذ جمال، واستمتعت كثيرا بالحديث معه بالوطنية المتدفقة دائما.. خلي بالك إحنا من منطقة واحدة».

السيسي: استمتعت كثيرا بحديث الوطنية مع الغيطاني

جاء ذلك بعد كلمة محمد جمال الغيطاني، المستشار بوزارة الخارجية، نجل الأديب الراحل جمال الغيطاني، الذي كان مراسلًا في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، التي قال فيها إنَّه تشرف بأن تعلم تاريخ مصر من والده، موضحًا: «زرع فينا حب مصر وجيشها بالعلم والمعرفة، لا الكلام فقط، فقد كان يحتفظ على مكتبه بقطعة من أول طائرة فانتوم أسقطت يوم 30 يونيو 1970م، وبجوار مكتبه هناك فوارغ طلقات دانات قصفات المدفعية المصرية على تحصينات العدو في معارك الاستنزاف».

نجل الغيطاني: والدي زرع فينا حب مصر وجيشها بالعلم والمعرفة

وتابع: «عندما كنا صغارًا لم يكن يحكي لنا الحكايات التقليدية، بل كانت في ضوء معايشته للجبهة في فترة حربي الاستنزاف وأكتوبر، وبخاصة المجموعة 39 قتال التي شارك فيها بالقتال مع عبده مباشر، والعبور في فترة حرب الاستنزاف وظل محتفظا بشارة العبور، أثمن ما يملكه حتى توفاه الله».