السيسي: «فضل الشعب على الجيش لن ينسى أبدا.. وهنرد الجميل للمصريين»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ نصر أكتوبر روح ملهمة ستظل موجودة في مصر، تلهم المصريين وتؤكد قدرة الشعب والجيش والمؤسسات على التعاون والتكاتف.

الرئيس: المصريين قدموا للجيش كتير

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، المنعقدة في مركز المنارة للمؤتمرات وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر: «عايز أقول للمصريين، انتوا قدمتوا للجيش كتير، وأفتكر كلمة أنا سمعتها من سيادة المشير وأنا ضابط صغير، وكنت مقدم، قال الشعب ده وقف في الطوابير عشان ياخد سلعة غذائية لاجل إحنا في الجيش نقدر نحارب، وعشان كده هو قال إن دايما فضل شعب مصر على جيش مصر لن يُنسى أبدا».

وتابع الرئيس السيسي: «إنك تقف جنب حد قوي طبيعي، إنما تقف جنب حد محتاج وضعيف، مفيش حد بيفرض عليك كده، والحقيقة ده كان واحد من دروس نصر أكتوبر».

الرئيس لـ«المصريين»: اللي عملتوه لجيشكم.. جه الدور إن الجيش يرده دلوقتي

وأكد الرئيس: «بقول للمصريين، اللي انتوا عملتوه لجيشكم جه الدور إن جيشكم يرده دلوقتي، جيشكم بيرد ده دلوقتي بعمل غير مسبوق، كل البلد، الجيش والشرطة والقضاء وكل المؤسسات بتعطي دلوقتي».

وأكمل الرئيس السيسي: «حبيت أقول إنّ النقطة دي مهمة أوي، لأن ما تحقق خلال السنوات السبع الماضية كل المؤسسات شاركت فيه، والمفروض إن مؤسسة الجيش ملهاش دور غير في الصراع ومجابهة الإرهاب وتطهير سيناء»، متابعا: «الجيش خد مهمة تانية، وهي إنّه يساهم بقدر ما أمكن في التنمية، وأتصور إن إحنا شايفين ده وحاسين بيه كويس».