ضبط سائق «توك توك» صدم سيدة أثناء السير عكس الاتجاه بالإسكندرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر «فيس بوك»، متضمناً سير إحدى مركبات «التوك توك» عكس الاتجاه بطريق «الإسكندرية - مطروح» بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، واصطدامه بإحدى السيدات وفر هارباً.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 سبتمبر 2021، وحال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، بالمنطقة محل الواقعة، تلاحظ لهم سير «توك توك» بدون لوحات معدنية، عكس الاتجاه واصطدامه بإحدى السيدات حال سيرها بالطريق، وأمكن ضبط المركبة وقائدها وتبين أنه بدون عمل وله معلومات جنائية، كما جرى نقل السيدة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج لإصابتها بكدمات متفرقه واشتباه بكسر في اليد.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.