إصابة 8 أطفال و4 سيدات من أسرة واحدة بالتسمم في قنا

أصيب 12 شخصاً من أسرة واحدة، بينهم 8 أطفال و4 سيدات، بتسمم غذائي، اليوم الأربعاء، نتيجة تناولهم «ترمس» غير صالح، في قرية «أبنود»، التابعة لدائرة مركز قنا، حيث تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام للعلاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بتسمم أسرة كاملة بعد تناول «ترمس»

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً مساء اليوم، من مرفق إسعاف قنا، يفيد بنقل 12 شخصاً إلى المستشفى، نتيجة إصابتهم بـ«تلبك معوي»، وأعراض إصابتهم بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم «ترمس»، في قرية «أبنود» جنوب المحافظة.

أسماء المصابين بالتسمم في «أبنود»

وبحسب بيان الصحة فقد تضمنت قائمة أسماء المصابين «منى مصطفى حسن»، 35 سنة، و«آمنة أبو الوفا علي»، 30 سنة، و«نجلاء أبوالقاسم يوسف»، 20 سنة، و«هند علي محمد»، 28 سنة، و«إيمان علي يوسف»، 16 سنة، و«دعاء علي يوسف»، 11 سنة، و«حنين شرقاوي مصطفى»، 9 سنوات، وشقيقتها «أمينة»، 7 سنوات، و«فرحة عماد مصطفى أبوالوفا»، 10 سنوات، و«أماني مصطفى أبو الوفا»، 5 سنوات، و«ياسمين علي يوسف»، 6 سنوات، و«هبة عماد مصطفى»، عامين.

نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام

على الفور جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وقال مصدر طبي إن المصابين يعانون من «تلبك معوي»، إثر تناولهم ترمس غير صالح، ويتلقون العلاج في المستشفى، مؤكداً أن حالتهم مستقرة، وتم التصريح بخروج 4 حالات.

وتبين أن المصابين من أسرة واحدة أعدوا طبق «ترمس» كبيرا، وتركوه لفترة، وعندما تناولوا منه أصيبوا بتسمم غذائي، على الفور تم نقلهم إلى المستشفى، ويجري إعداد التقارير الطبية الخاصة بكل حالة، لعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.