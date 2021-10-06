نصر عبد العزيز: تطوير الفريق الأول للمنافسة في الدوري

صرح المهندس نصر عبد العزيز المدير التنفيذى للشركة الشرقية ايسترن كومبانى وعضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين والمرشح لخوض انتخابات رئاسة نادي ايسترن كومباني يوم 20 اكتوبر والصاعد حديثا للدوري الممتاز بانه سوف يعمل حال نجاحه في الانتخابات على زيادة الاهتمام بقاعدة الناشئين والاستثمار فيهم واكتشاف لاعبين وتبنيهم في النادي وإتاحة فرصة أكبر لأبناء العاملين ومنحهم فرصا للتميز في النشاط الرياضي والعمل على تطوير نشاط الاكاديميات الرياضية وانشاء اكاديميات جديدة فى بعض الالعاب مثل الشطرنج والملاكمة والجودو، واكد نصر اهمية المحافظة على ما حققه النادي في صعود فريق كرة القدم للدورى الممتاز والعمل علي تطوير الفريق من كافة الجوانب واستقطاب كوادر ولاعبين دوليين للوصول الي فريق يستطيع ان ينافس ويحقق نتائج كبيرة في الدوري ونتطلع للمشاركة في بطولات دولية علاوة علي تحقيق الأهداف المرجوة لتطوير النشاط الرياضى الداخلى ( من دورى الاقسام - دورى المصانع - دورات رياضية ) وسوف يتم هيكلة النادي كليا وإنشاء نظام الكترونى للنادى يتضمن قواعد بيانات للاعبين والفرق وكافة الاجراءات لتحقيق نقلة نوعية كبيرة للنادي خاصة وان نادي ايسترن لديه قاعدة جماهيرية ليست صغيرة قوامها 14 الف عامل واسرهم بالمجمعات الصناعية للشركة يقفون خلف ناديهم وفريق الكرة ويستحقون ان يروا ناديهم وفرقهم يحقق بطولات في الكرة وكافة الرياضات.

ووعد نصر في حال فوزه بدعم الفرق التي حققت نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية مثل الهوكي والشطرنج والبلياردو خاصة مشاركة فريق الهوكي ببطوله أفريقيا بغانا ممثلا لمصر.