طرق الاستعلام عن شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي

يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، العديد من عمليات البحث، حول الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الخامس عشر، وذلك بشكل مستمر، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، عن آلية الاستعلام؛ لمعرفة موقفهم من الحجز، ومن ثم معرفة موعد استلام الوحدات السكنية المخصصة لهم، في حالة انطباق الشروط عليهم، وفوزهم بالوحدات السكنية، ضمن الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي.

شقق الإسكان الاجتماعي

تعد شقق الإسكان الاجتماعي، من أكثر المميزات التي تقدمها الدولة المصرية لقطاع كبير من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك المسكن الخاص به.

وتتمثل شقق الإعلان الخامس عشر، في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، بفائدة متناقصة 3 %، وسداد يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الخامس عشر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واتباع عدد من الخطوات باستخدام الرقم القومي.

وترصد السطور التالية، طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الخامس عشر، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الخامس عشر

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية.

3- القيام باختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

4- إدخال الرقم القومي للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية.

5- الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز، سواء من انطبقت عليه الشروط أو لم تنطبق عليه.