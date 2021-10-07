انتشال جثمان الإفريقي الغريق في شاطئ أبو هيف بالإسكندرية بعد 6 ساعات

تمكن فريق غواصين الخير بعروس البحر الأحمر، من انتشال جثمان الإفريقي الغريق في شاطىء أبو هيف بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، الذي لقى مصرعه مساء أمس الأربعاء، الذي تبعه تكثيف عمليات البحث لأول حالة غرق تشهدها شواطئ المحافظة، بعد انتهاء موسم الصيف المنصرم؛ إذ تعلو الأمواج في الوقت الراهن، مع بدء فصل الخريف.

غواصو الخير ينتشلون غريق شاطئ أبو هيف بالإسكندرية في غضون ساعة

وتلقى فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية، إخطارا بالحادث؛ إذ انتقل قائدهم برفقة عدد من الغواصين، من أجل مساعدة عمال الشاطئ أملا في إنقاذ غريق شاطئ أبو هيف الشاب، وأن يظل على قيد الحياة، إلا أن ذلك لم يحدث؛ إذ تلقوا البلاغ بعد 5 ساعات من غرقه، فيما استغرقوا ساعة واحدة من أجل انتشاله.

الشاب ترك «اللايف جاكت» وهبط إلى المياه

وقال ايهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، لـ«الوطن» إنه من المعاينة الأولية تبين أن شابين أفارقة كانا يقودان بدال بعد غروب شمس أمس الأربعاء، وبالتحديد في الساعة السادسة مساءً، إلا أن أحدهما قد خلع «اللايف جاكت» ونزل إلى المياه فخبط في الصخرة وغرق بشكل مباشر.

تحذيرات من مصيف شهر أكتوبر في الإسكندرية

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات فريق «غواصين الخير»، من ظاهرة تقليل العمالة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي يشكل خطورة مع وجود «هابات اكتوبر» على شواطئ الإسكندرية.

وأكد الغواصون أن ذلك المناخ يحتاج إلى تواجد الأعداد الكبرى من عمال الإنقاذ لكونها الفترة التي تكثر فيها حالات الغرق، نتيجة وجود مصطافين مع تغيرات حالة الجو وارتفاع موج البحر، وسط تقليل العمالة.