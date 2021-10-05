عرض المتهمين بقتل شاب دافع عن شقيقته من التحرش على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق عرض 3 متهمين بقتل شاب أثناء دفاعه عن شقيقته من التحرش في حفل زفاف بمنطقة أبو النمرس على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، كما قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمون هشموا رأس ضحية بـ«حجر»

تلقى مأمور مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة بلاغا بنشوب واقعة مشاجرة وسقوط قتيل في حفل زفاف بدائرة مركز الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى مصطفى محمود طه محمد، 22 سنة، ومقيم بمنطقة أبو النمرس وسط بركة من الدماء، كما تبين من خلال الفحص تهشم رأس المجني عليه.

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه كان بصحبه شقيقته في حفل الزفاف، وأثناء تواجدهما حاول أحد المتهمين التحرش بشقيقة الضحية وفي محاولة منه للدفاع عنها، اعتدا اثنان من أصدقاء المتهم على المجني عليه بالضرب، وقام أحدهم بتهشيم رأسه بواسطه حجر كبير، ثم قام الآخران بالتعدي عليه بآلة حادة على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة مدعين أنهم لم يتعمدوا قتله، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كانوا تحت تأثير المخدرات وقت ارتكابهم للواقعة من عدمه لاستكمال التحقيقات.