4 أعراض جانبية عند أخذ لقاحي كورونا والإنفلونزا معا.. تعرف عليها

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، عدم وجود تعارض في حالة تلقي الشخص جرعات من لقاحي كورونا والأنفلونزا الموسمية في نفس الوقت تقريبا، وأن الحصول على اللقاحين معًا لا يسبب أي ضرر، وفي الوقت الذي يتسبب فيروس كورونا والإنفلونزا إحداث الكثير من الفوضى في العالم، أصبح الحصول على اللقاح ضرورة حتمية من أجل الوقاية من الإصابة من هذه الفيروسات.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة «بريستول» أن تلقي لقاح فيروس كورونا والأنفلونزا معًا لم يقلل من فعالية اللقاح بأي شكل من الأشكال، بل استنتجت أن كلا اللقاحين، عند إعطائهما في وقت واحد، آمنان وفعالان.

النتائج تشير إلى عدم تعارض لقاحي كورونا والأنفلوانزا معا

قال الدكتور كريس روجرز، أستاذ الإحصاء الطبي والتجارب السريرية ومدير مركز بريستول للتجارب في جامعة بريستول، «من المطمئن أن تشير النتائج إلى أنه لا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة عند إعطاء لقاحات كورونا والإنفلونزا معا». موضحًا أن هناك بعض الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث عند تلقي اللقاحين في آن واحد. وتتمثل هذه الأعراض كما يلي ..

في حالة كورونا :

- الحمى والقشعريرة.

- وآلام المفاصل .

- آلام في موقع الحقن.

- تقرح الذراع.

التعب

بصرف النظر عن التهاب الذراعين، يشتكي بعض الأشخاص من الشعور بالضعف والتعب، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الطاقة والخمول، ويمكن أن يتداخل مع الأنشطة اليومية العادية، ووفقا للتقرير، كانت الآثار الجانبية عادة خفيفة إلى معتدلة في الاختبارات التي أجريت مع ثلاث لقاحات ضد الأنفلونزا وإما جرعة فايزر أو استرازينيكا.

نصائح لتعامل مع الأعراض الجانبية عند أخذ الجرعتين

أثناء التعامل مع الآثار الجانبية بعد التطعيم ، هناك بعض الخطوات لتقليل من حدة الألم منها: ترطيب موضع الألم، عدم لمس مكان الحقن.