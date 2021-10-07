مصرع وإصابة شخصين في حادثي سير بأسيوط

لقي شخص مصرعه بينما أصيب آخر في حادثي سير منفصلين، صباح اليوم، الأول نتج عن اشتعال سيارة بطريق «أسيوط - القاهره الصحراوي»، والآخر بالطريق السريع بنطاق مركز شرطة البداري.

تلقى اللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة باشتعال سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي، دائرة المركز ووقوع مصاب.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بعد الكارتة وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة «سمير عدلي مكاري»، بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقل المصاب لمستشفى جامعة أسيوط لتلقي العلاج اللازم.

تسيير حركة المرور

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية بالعرض على الجهات المختصة.

كما تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوفاة شخص صدمته سيارة ولاذت بالفرار على الطريق السريع دائرة مركز البدارىي، وعلى الفور انتقل فريق من الشرطة والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى «محمد موسى عبدالله»، 25 سنة، مقيم بقرية الجزيرة التابعة لمركز البداري وأنه حال عبور المجني عليه للطريق صدمته سيارة كانت تسير مسرعة ولاذ قائدها بالفرار.

وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى البداري المركزي وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.