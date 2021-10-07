خروج المصابين بالتسمم من مستشفى قنا العام.. تناولوا «ترمس فاسد»

أعلن مستشفى قنا العام، عن خروج 11 حالة من المصابين بالتسمم إثر تناولهم «ترمس فاسد»، بقرية أبنود، جنوب محافظة قنا، وجميعهم سيدات وأطفال.

مدير مستشفى قنا العام: جميع الحالات خرجت عدا طفلة

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المصابين الـ12خرج من بينهم 11 مصابا وتبقت طفلة تحت الملاحظة وتحسنت حالتها وجاري التصريح بخروجها من قبل الطبيب المعالج.

وتابع أن المستشفى أعلن حالة الطوارئ لاستقبال المصابين إثر تناولهم ترمس فاسد، مؤكدا أن الأطقم الطبية كانت في انتظارهم وتم إسعافهم وإعطائهم العلاج اللازم، وظلوا تحت الملاحظة حتى جرى التصريح بخروجهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، عدا الطفلة التي تحسنت حالتها.

بلاغ بتسمم أسرة في قرية أبنود

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطار من شرطة النجدة، بوجود حالات تسمم بقرية أبنود من أسرة واحدة وجميعهم سيدات وأطفال.

على الفور، دفع مرفق إسعاف قنا بسيارات إلى القرية لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وجرى إخضاعهم للعلاج ووضعهم تحت الملاحظة.

وتبين بحسب بيان الإسعاف وغرفة العمليات، أن المصابين 4 سيدات وأطفالهن الثمانية، أصيبوا بتلبك معوي إثر تناولهم ترمس فاسد، تسبب في حالة قيء وأعياء شديد، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، فأمرت بإعداد تقرير طبي بحالة المصابين لإستكمال التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.