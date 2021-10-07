تطعيم 188 موظفا في حي شرق الإسكندرية بلقاح كورونا

أعلن محارب هيلع رئيس حي شرق الإسكندرية، عن تنظيم إدارة العلاقات العامة بالحي، مبادرة لتقديم الخدمات الطبية مجانًا لموظفي الحي بالتنسيق مع منطقة شرق الطبية، حيث تلقى 188 موظفا بالحي اللقاح المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى لتطعيم الموظفين.

تنظيم دفعة ثانية لتطعيم أكبر عدد من الموظفين

وأضاف «هيلع»، في بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم تنظيم دفعة ثانية لتطعيم أكبر عدد من الموظفين، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بتطعيم جميع العاملين في الحكومة لحمايتهم وحماية المواطنين المترددين على الديوان.

رئيس حي شرق يكلف بتوفير مواعيد أخرى لتطعيم الموظفين

وأشار إلى أنه على هامش التطعيم تضمنت الخدمات الطبية تقديم تحليل لوظائف الكلى والكوليسترول والسكر استفاد منها 88 موظفا بالحي، مؤكداً تكليفه لإدارة العلاقات العامة بالحي بتحديد موعد آخر ليشمل التطعيم جميع موظفي الحي بالإضافة إلى توفير الخدمات الطبية المجانية التي يطلبها الموظفون.

قرارات الحكومة بتطعيم الموظفين بلقاح كورونا

يأتي ذلك بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنح مهلة للعاملين بالمقار الحكومية، للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بحيث يُصدر كل وزير قرارا بشأن موعد بدء قراره، الذي يقضي بأن يكون القرار بتلقياللقاح أو إجراء تحاليل دورية لكورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصف لقاحات فيروس كورونا المستجد بأنها «درع واقي ضد كورونا»، مشيرا إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لو لم تحمي من الإصابة بفيروس كورونا، فإنها تحمي من الوصول للحالات الشديدة حال الإصابة بالفيروس.