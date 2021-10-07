مصرع شخص وإصابة آخر بطريق «سمنود ــ المنصورة»

شهد الطريق الفرعي «سمنود المنصورة» بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي؛ ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة سائق آخر.

مصرع شخص وإصابة آخر

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغات من الأهالي تفيد بمصرع وإصابة شخصين على طريق «سمنود المنصورة».

انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، إلى موقع الحادث.

سيارة أخرى تسبب في الحادث

وكشف الرائد سامح عمران رئيس مباحث مركز سمنود، أن المتوفي يدعى «رضا عابد» في الثلاثينات من عمره، ويعمل مهندس، وأن المصاب سائق توكتوك.

وقال شهود العيان في التحقيقات، أن سيارة المتوفي اصطدمت بتوكتوك، فقام بالنزول للتحدث معه، وأثناء ذلك دهستهم سيارة أخرى مسرعة نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، والمتوفي للمشرحة، كما تم رفع آثار الحادث.

ندب خبراء الأدلة الجنائية للتشريح الجثة ودفنها

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة؛ للتحقيق.