وكيل الصحة بالمنوفية يطمئن على مصابي انفجار أنبوبة الباجور (صور)

انتقل الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إلى مستشفى سرس الليان، قبل قليل، للاطمئنان على مصابي انفجار أنبوبة بوتاجاز في مدينة الباجور، أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى سرس الليان لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة والاطمئنان على سلامتهم، ووجه وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين، وإخطاره بحالتهم الصحية.

وكيل صحة المنوفية يزور مصابي انفجار أنبوبة الباجور

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية المصابين الأربعة في الحادث، واطمأن على سلامتهم، كما تأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، كما قرر نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى منوف العام، لاستكمال تقديم الرعاية الطبية لهم.

أحد المصابين بنسبة حروق في جسده 90%

وكشفت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن حروق المصابين الأربعة متفاوتة، بين الدرجات الأولى والثانية والثالثة، كما أن بعض الحالات وصلت نسبة الحروق في الجسم 90%، مؤكداً أنه يتم تقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والتأكد من سلامتهم.

مستشفى سرس الليان يستقبل 4 مصابين في حريق الباجور

واستقبل مستشفي سرس الليان، في وقت سابق اليوم الخميس، 4 أشخاص أصيبوا في انفجار اسطوانة غاز داخل منزل بمدينة الباجور، حيث جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية من الحروق.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز الباجور، يفيد بانفجار اسطوانة بوتاجاز في أحد المنازل، وتمت السيطرة علي الحريق الناتج عن الانفجار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.