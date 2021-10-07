تجارة إسكندرية تحذر طلابها من «محتالين» يحصٌلون المصروفات

أصدرت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، بياناً قبل قليل، حذرت فيه طلابها من عدد من المحتالين، الذين يتخذون من مسمى الكلية وسيلة لعمليات النصب والاحتيال على الطلاب، عبر مكتبات خارجية أو مراكز تدريب أو عبر اتصالات تليفونية لتحصيل مصروفات أو إنهاء إجراءات مقابل أموال.

أماكن تحتال على طلاب تجارة الإسكندرية

وقالت كلية التجارة جامعة الإسكندرية في بيان لها اليوم الخميس، إنه ليس لكلية التجارة أي علاقة بالمكتبات الخارجية ولا بالمكالمات الهاتفية التي ترد للطلاب من أشخاص مجهولين ليس لهم صله بالكلية.

وحذرت الكلية طلابها من التعامل مع المكتبات الخارجية أو أي جهة أخرى في إجراءات التقديم أو تسجيل المواد على نظام التسجيل الإلكتروني أو تقديم ورفع الملفات أو سداد المصروفات.

كلية التجارة تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد

وأخلت الكلية مسؤوليتها عن أي أخطاء تحدث في تلك الإجراءات، ويتحمل الطالب المسؤولية عن ذلك في حال تعامله مع تلك المكتبات الخاصة، مؤكدين أن الكلية سوف تعقد للطلاب الجدد حفل استقبال، ولقاءً تعريفياً بنظام الدراسة في الكلية، وبالتخصصات المختلفة، سوف يعلن عنه قريباً.

الأماكن الرسمية لتقديم المساندة لطلاب تجارة إسكندرية

وأكدت الكلية أن الأماكن الرسمية لتقديم المساندة لطلاب تجارة الإسكندرية تتم فقط عبر الشؤون التعليمية أو رعاية الشباب، والحاسب الآلي بالكلية، كونها من الأماكن المنوط العودة إليها والاستفسار منها عن أي شيء يخص التقديم والتسجيل والمصروفات، والتي بدورها تعرفهم الطريق الصحيح لهم.