8 أوراق مطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة.. مزايا عديدة

قد لا يعرف الكثير من أفراد العمالة غير المنتظمة كيفية الاشتراك في التأمين الخاص بهم، والذي توفره الدولة لهذه الفئة من خلال قانون التأمينات الجديد.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» خطوات وكيفية اشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين، وفقا للموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة

وحسب موقع الهيئة، توجد عدد من الخطوات للتأمين على العمالة غير المنتظمة، تتمثل في التالي:

- يجب أن يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرة نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.

امتيازات وحقوق حصلت عليها العمالة غير المنتظمة

وحصلت العمالة غير المنتظمة على عدد من الامتيازات خلال الفترة الماضية، منها:

- «منحة الرئيس» التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بها للعمالة غير المنتظمة لمواجهة آثار فيروس كورونا «كوفيد 19»، التي اجتاحات البلاد في مارس 2020، وبلغت إجمالي قيمة المنحة أكثر من 5 مليارات جنيه، استفاد منها أكثر من مليون و700 ألف من العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، وتم صرفها على 6 مراحل، بواقع 500 جنيه في كل مرحلة بإجمالي 3 آلاف جنيه لكل عامل.

- تسليم بوليصات التأمين على العمالة غير المنتظمة، بحد أدنى 500 جنيه لكل بوليصة تأمين.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة، وظهر ذلك واضحا في مواد نصوص المواد الخاصة بالمعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 148، والتي تضمنت وجود مزايا ضخمة للعمالة غير المنتظمة، وأن قانون المعاشات الجديد والذي يشمل الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعي الجديدة ومن المفترض أن أي فرد يشترك في هذا النظام بنسبة 21% تنقسم إلى جزأين جزء يدفعه العامل بقيمة 9%، وجزء يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%.

- صرف منح للعمالة غير المنتظمة في العديد من المناسبات الدينية أو الوطنية، أو أي مناسبات رسمية أخرى، مثل منح المدارس، وذلك للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة في دفاتر وسجلات القوى العاملة، بالمحافظات وكان آخرها في شهر أغسطس الماضي، بصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمحافظة السويس، بقيمة 3 ملايين و200 ألف جنيه لنحو لـ3348 عاملًا بمناسبة عيدي الفطر والأضحى.

- صرف منح عيدي الفطر والأضحى للعمالة غير المنتظمة بمحافظة سوهاج بقيمة 8 ملايين جنيه.

- صرف منح الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمناسبة المولود الجديد، ومنح زواج، ومنح وفاة رب الأسرة ومنح وفاة أحد الأقارب المؤثرين في الإنفاق على الأسرة.