إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين أبناء عمومة بالأقصر

اُصيب 5 أشخاص بأعيرة نارية في مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض بمنطقة «الزنيقة»، التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، ظهر اليوم، وجرى نقل المُصابين لمستشفى إسنا التخصصي «مستشفى طيبة حاليًا»، لتلقي العلاج، كما تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة لاتخاذ اللازم وضبط المتهم الرئيسي في الواقعة.

إخطار لمدير أمن الأقصر بوقوع 5 مصابين

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا جنوبا لمحافظة، بنشوب مشادة كلامية بين أبناء عمومة بمنطقة الزنيقة، دائرة المركز، بسبب خلاف على قطعة أرض، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي استخدم فيها المتهم سلاح ناري، ما أسفر عن وقوع 5 مصابين نتيجة إطلاق أعيرة نارية، وانتقل لمحل الواقعة رجال المباحث بقيادة العميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، وضباط مركز شرطة إسنا.

مستشفى إسنا التخصصي تستقبل المصابين

واستقبل مستشفى إسنا التخصصي عدد 5 مُصابين بينهم ثلاث فتيات، مصابين بأعيرة نارية عبر سيارات خاصة، ويخضع المصابون للعلاج على أيدي الأطقم الطبية التي أجرت الفحوصات الطبية اللازمة وأخطرت الجهات المعنية بالواقعة لاتخاذ اللازم.

تحرير محضرًا رسميًا بالواقعة

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول المنطقة تحسبا لتجدد الاشتباكات، وتم تحرير محضرًا رسميا بالواقعة بمركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وإتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تكثف المباحث جهودها لضبط االمتهم الرئيس والسلاح المستخدم في الواقعة.