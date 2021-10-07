«كاظم» طالب سكندري يبدأ حياته بعربة طعام: «ميكسات حلو وحادق»

عبر عربة مأكولات في شارع «أطلس» بمنطقة المندرة، شرق الإسكندرية، اكتسب «أحمد كاظم»، 26 سنة، طالب بالمعهد العالي للحاسبات والمعلومات، شهرته في مجال صناعة «السندوتشات الميكس»، التي تعتمد على أكثر من نوع يتم مزجها وإخراج مأكولات حلو وحادق، تحمل مسمى «السكالانس» عبر العربة التي وضع اسمه عليها كعلامة تجارية مميزة «الشاب كاظم».

رحلة نجاح من عربة «الشاب كاظم» إلى محلين

وخلال فترة قصيرة، استطاع الشاب الذي بدأ عمله في ذلك المجال منذ عامين فقط، عبر عربة مأكولات الحلو والحادق، في منطقة ميامي، أن يحفر اسمه في ذلك المجال، ومن ثم أصبح لديه محل في موقع العربة، بالاضافة إلى محل آخر في منطقة المندرة برفقة شريك له، مما يؤكد على جني ثمار التعب سريعاً، على الرغم من مخاطر تلك التجارة، التي تضررت كثيراً في الفترة الأخيرة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

الإقبال الأكبر على سندوتشات الحلو

تحدث «أحمد كاظم» لـ«الوطن» قائلاً إنه عمل في السابق بأحد المطاعم، قبل أن يقوم بإطلاق العربة الخاصة به، حيث حملت اسمه تحت شعار «الشاب كاظم»، مشيراً إلى أنها «كانت فاتحة خير وربنا رزقني».

وأضاف أن العربة تضم قرابة 15 صنفاً مختلفاً يقوم بصنع السندوتشات منها، ما بين حلو وحادق، لافتاً إلى أن الإقبال الأكبر يكون على سندوتشات الحلو، مشيراً إلى وجود أنواع مختلفة من الحلو تختلف عن سائر عربات نفس الطعام.

أسعار سندوتشات «السكالانس» على عربة الشاب كاظم

وتابع: «عندي سندوتشات كريمة وعسل وبوريو وحلاوة ولوتس ونوتيلا ومربى، دا غير سندوتشات الحادق اللي فيها كل الجبن والفاهيتة والتونة وغيرها»، مشيراً إلى أن سعر السندوتش يبدأ من 5 جنيهات، ويصل إلى 10 جنيهات، وفقاً لنوع السندوتش.