لا مساس بأسعار أسطوانة البوتاجاز بعد تحريك الوقود

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم تغيير سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين، اليوم، في التسعيرة الجديدة التي جرى الإعلان عنها بشأن الوقود والبنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارت، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين بالوزارة، ولم تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية ولجنة التسعير التلقائي للوقود، عن أي تغيرات أو ارتفاعات في سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين خلال الاجتماع اليوم.

تكلفتها الحقيقية أكثر من 120 جنيها وتباع بنحو النصف

وأبقت الوزارة، على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين، لتستقر عند 65 جنيها للأنبوبة، رغم أنّ تكلفتها على الدولة تصل إلى 120 جنيها.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى توفير أنابيب البوتاجاز بشكل دائم وبسعر مناسب للمواطنين، خاصة وأنّ هناك مناطق تعتمد عليها كوقود منزلي نظرا لصعوبة توصيل الغاز الطبيعي لها.

وأقرت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم أسعار البنزين الجديدة، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين 25 قرشا مع الإبقاء على تثبيت أسعار السولار والمازوت للمصانع الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء ورفع سعرها للمستودعات، وبدأ العمل بالأسعار الجديدة منذ التاسعة صباح اليوم.

وأقرت وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود، بثبات أسعار السولار في السوق المحلي، حيث جرى تثبيت سعره عند 6.75 جنيه للتر.

أسعار البنزين الجديدة

وجاءت أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشا، وتعادل نسبة 3.5% فقط بدلا من 10%، حيث ارتفع بنزين 80 لـ7 جنيهات للتر بدلا من 6.75 جنيه، كما جرى رفع أسعار البنزين 92 و95 بقيمة 25 قرشا ليصبح سعر اللتر من بنزين 92 هو 8.25 جنيهات، وبنزين 95 بـ9.25 جنيه.

ويتمّ تحديد أسعار الوقود بناء على عوامل عديدة تساعد في وضع آلية التسعير الجديد، منها السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، إضافة إلى سعر صرف العملات الجنبية، والتكاليف الخاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.

تعمل هذه الآلية على تعديل الأسعار كل 3 أشهر أي بشكل ربع سنوي، كما يتمّ تغيير الأسعار سواء بالارتفاع أو الخفض بنسبة 10% أو التثبيت.