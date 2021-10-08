«التضامن»: تخفيضات 90% على تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة

قال خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة منصوص عليها في القانون، وهي الوسيلة لإثبات إعاقتهم ونوعها وشدتها ويسهل لهم الحصول على الخدمات من مختلف الجهات.

حزمة كبيرة من التخفيضات

وأضاف خليل خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلاميتين هبة ماهر ورحمة خالد، أن من بين هذه الخدمات تخفيضات في وسائل النقل وحزمة كبيرة من خدمات التعليم الدامج، حيث وفر مترو الأنفاق تخفيضات تصل إلى 90%، مقابل 75% للسكك الحديدية.

5% نسبة التعيين

وتابع مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي: «البطاقة تسمح للأشخاص ذوي الخدمات الخاصة بالحصول على الحق في نسبة التعيين 5% والحصول على عدد ضخم من الخدمات الصحية، وتخفيضات في الضرائب المرتبطة بدخولهم الشخصية بواقع 50%، ودخول القائمين على رعايتهم، وتخفيضات على الرسوم الجمركية والأجهزة التعويضية الواردة من الخارج».

طفرة كبيرة في إتاحة الأجهزة التعويضية خلال الفترة المقبلة

وأشار، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في إتاحة الأجهزة التعويضية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر أغسطس الماضي بأن يكون هناك كيان كبير لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالاعتماد على الموارد المحلية في مختلف الوزارات والقوات المسلحة: «الكيان في طريقه للإنشاء، وسنستفيد من تكنولوجيا أجنبية حتى يكون هناك جهاز تعويضي مناسب لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة».

وشدد، على أن الوزارة توفر الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية من خلال مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية وتتكفل بها وفقا للحالة الاجتماعية للمتقدمين، إذ أن المستفيدين من برنامج تكافل يحصلون على الأجهزة التعويضية بالمجان.