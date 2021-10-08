ضبط 3 عناصر إجرامية في حملة لملاحقة تجار السلاح والمخدرات بالمنوفية

رصدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، قيام أحد العناصر الإجرامية سبق اتهامه في 16 قضية أبرزها "سلاح دون ترخيص - مخدرات - سرقات متنوعة"، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالمنوفية

وتوصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، قيام عاطليّن لهما معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز شرطة أشمون مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مُتجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة المركز، وعثر بحوزتهما على (4,350 كيلو جرام من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الشادو - بندقية آلية - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي - 7 هواتف محمولة - سيارة ملاكى "ملك أحدهما").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.