خريطة العام الدراسي الجديد.. تبدأ غدا وتنتهي 11 يونيو 2022

قبل انطلاقه بساعات قليلة، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خريطة العام الدراسي الجديد، والتي تبدأ غدا السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري وتنتهي 16 يونيو المقبل، مؤكدة على أن الدراسة حضورية في المدارس مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الصحة في مختلف المحافظات.

«الوطن» ترصد في السطور التالية خريطة العام الدراسي الجديد 2021-2022

- يبدأ العام الدراسي الجديد لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، غداً السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري.

- ينتهي العام الدراسي الجديد يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022.

- تبدأ إجازة نصف العام اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 حتى يوم الخميس الموافق 17 من نفس الشهر أي لمدة أسبوعين.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022 حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022.

- تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022.

- تعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022.

- تعقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 21 مايو 2022.

- تعقد الامتحانات العملية يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022.

- تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

- يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

«التعليم»: أيام الدراسة الفعلية 190 بما يعادل 32 أسبوعا

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، على أن مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية هي 93 يوماً للفصل الدراسي الأول و97 يوماً للفصل الدراسي الثاني، وتكون أيام الدراسة الفعلية 190 بما يعادل 32 أسبوعاً.

وأضافت الوزارة، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، موضحة أن الدراسة حضورية في المدارس وسيتم تخصيص لجنة للصحة المدرسية بالتنسيق مع مديريات الصحة.