«رفاعي» يهدي زوجته بوكيه «محشي وفرخة مشوية».. بكت لما شافته (فيديو)

قد يكون من المألوف أن يُهدي زوج «بوكيه ورد» إلى زوجته، تعبيرا عن حبه لها، في خطوة تفضلها أغلب النساء، لكن غير المألوف تماما، هو ما فعله زوج في دمنهور بمحافظة البحيرة، حينما قرر إهداء زوجته بوكيه، لكنه لم يكن يحمل أي زهور، ولكن كان بداخله «محشي وفرخة مشوية»، وكان ذلك في عيد ميلادها.

وقال السيد رفاعي، إن زوجته فوجئت بهذه الهدية، مشيرا إلى أن دموعها انهمرت عقب مشاهدتها للبوكيه، كونها اعتادت على الهدايا التقليدية، حيث إنها طريقة احتفال غير متعارف عليها بينهما.

تفضل أكل المحشي

وتابع رفاعي «الوطن» بان زوجته تفضل أكل المحشي بكل أنواعه، الأمر الذي دفعه لتصميم الهدايا بأطباق من المحشي وفرخة مشوية.

التفكير في الهدية

وأشار رفاعي، إلى أنه بدأ في التفكير في هذه الهدية منذ ما يقرب من شهر بمشاركة أصدقائه، مضيفا أن دافعه الأكبر وراء ذلك هو إسعاد زوجته.

انتشار الصورة

وأضاف أنه لم يتوقع أن تلقى الصور كل هذا الرواج على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه نشرها على صفحته الشخصية بهدف تذكرها العام المقبل، وتم تداولها على نطاق واس .

إعجاب السيدات

وعن تعليقات رواد مواقع التواصل، قال رفاعي، إنها لاقت إعجاب السيدات أكثر، حيث أشار أن هناك عدد كبير منهم علقوا بجملة «خليك زي رفاعي» الأمر الذي أزعج العديد من الرجال، على حد قوله.

الزواج مشاركة

وأشار رفاعي، إلى أن الأزواج يجب عليهم التفكير خارج المعتاد، لإسعاد زوجاتهم مهما كلفهم الأمر، منوها أن الهدية التي أعدها تقدر تكلفتها بالهدايا المتعارف عليها، إلا أنه أضاف إليها بصمة خاصة، وهي إعدادها في بوكيه لتسعد زوجته.

وفي ختام حديثه، ذكر ابن مدينة دمنهور، أنه يشارك زوجته في العمل والمنزل أيضا، مفصحا أنه يساعدها في الأعمال المنزلية، كما أنه يساعدها بشكل مستمر في إعداد الطعام.