وزير التعليم يكشف حقيقة صرف الطلاب من المدارس 11 صباحًا

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خروج الطلاب من المدارس في الحادية عشرة صباحا.

وقال «شوقي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا تزال الاجتهادات والشائعات تملأ الفضاء الإلكتروني ولن يتم القضاء عليها إلا إذا تجاهلناها واعتمدنا فقط على المصادر الرسمية».

وأضاف أن خبر صرف الطلاب في الحادية عشرة صباحا، وتخفيض زمن الحصص المدرسية من 45 إلى 35 دقيقة غير صحيح ولا يستحق التعليق».

فرق من المعلمين لمتابعة دخول وخروج الطلاب

وفي سياق منفصل، أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد 2021-2022، والذي يبدأ غداً السبت 9 أكتوبر الجاري، وينتهي 11 يونيو 2022، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الصحة والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس.

وشددت الوزارة على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تشكيل فرق من المعلمين لمتابعة دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، موضحة أن دور هذه الفرق يتمثل في الحفاظ على تنظيم الطلاب لتحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، وإلزامهم بارتداء الكمامة للوقائية من كورونا، وذلك للأكبر من 18 عاما.

رفع الوعي الصحي لدى الطلاب

وتابعت أنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة رفع الوعي الصحي لدى الطلاب وتوعيتهم بكيفية مواجهة فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت تفاصيل العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن الدراسة نظامية في المدارس ويتم تفعيل الحضور والغياب، موضحة أن الدراسة تبدأ غداً السبت 9 أكتوبر وتنتهي 16 يونيو 2022، وتبدأ إجازة نصف العام 5 فبراير 2022، وتستمر حتى 17 من نفس الشهر.