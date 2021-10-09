آخر موعد لتقديم تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021: لا يوجد تحويل ورقي

يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية الثلاث وخمس سنوات، عبر مؤشر البحث جوجل، عن آخر موعد لتقديم تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية2021، والذي فتح باب التقديم به اليوم السبت على موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب «التحويلات» على شبكة الإنترنت، طبقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي، مؤكّدة أنَّه لا توجد تحويلات ورقية، وأن يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتمّ باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

الثلاثاء.. آخر موعد لتقديم تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ آخر موعد لتقديم تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية2021، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أنَّ التحويل بين الكليات الجامعية عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط التحويل المعاهد العليا، مشيره إلى أنَّه يتمّ السماح للطالب الذي تمّ ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

شروط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021

وترصد «الوطن» في السطور التالية الشروط والقواعد المنظمة للتقديم في تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية والتحويل بين الكليات وهي كالتالي:-

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط، لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل: اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.

- التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.