ضبط 720 طن مواد خام وأسمدة مغشوشة في الجيزة والإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج الإعلاف والمطهرات والمنظفات المنزلية والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة، بنطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم وضبط (2 مصنع – 2 متجر – مدشة – 2 عيادة بيطرية – 3 مخازن) عشوائية ودون ترخيص، يتم من خلالها تصنيع الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية والمبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية والمنتجات الغذائية.

وقد بلغ إجمالي المضبوطات 720 طن مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات - 150 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة بدون ترخيص - 21٫4 طن مواد غذائية متنوعة دون ترخيص - 24185 كرتونة لمواد غذائية متنوعة "شيبسي، عصير، جبن" دون ترخيص - 1300 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأحجام منتهية الصلاحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.