اليوم.. انتظام الدراسة بمختلف جامعات مصر في يومها الثاني

تنتظم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، اليوم، في استقبال طلابها المستجدين والقدامى المقيدين بمختلف الفرق الدراسية في ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أن حملات التطعيم ضد فيروس كورونا مستمرة بمختلف الجامعات حتى الأسابيع الأولى والانتهاء من تطعيم منتسبي الجامعات ككل، لافتا إلى أنه جرى تطعيم مليون شخص منتسب للجامعة خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكداً أن العام الدراسي بمختلف الكليات بالجامعات سيكون حضورياً بمختلف القطاعات.

رئيس جامعة القاهرة يوجه عمداء الكليات بالتواصل مع الطلاب

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الدراسة انتظمت بكليات الجامعة من اليوم الأول لها للعام الجامعي الجديد2021 / 2022، موضحاً أن الكليات استقبلت طلابها لتعريفهم بالأنشطة المختلفة، وكذلك عقد لقاءات مع الطلاب الجدد لشرح نظام الدراسة بالكليات الجديد في ظل تطبيق نظام الساعات المعتمدة والتوسع من الكتاب الرقمي، موجهاً عمداء الكليات بضرورة فتح أبوابهم للطلاب لتعريفهم بالمشاكل، وإيجاد الحلول العاجلة لها، وكذلك التفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.

رئيس جامعة عين شمس: تطعيم 70 ألف طالب وطالبة بلقاح كورونا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والتعقيم المستمر لقاعات الدراسة، مشيراً إلى أنه تم إصدار قرار بضرورة تلقى جرعات التطعيم منذ شهور الإجازة الصيفية حيث تم الانتهاء من تطعيم 70 ألف طالب، و14ألف عضو هيئة تدريس و40 ألفا من أعضاء الجهاز الإدارى، وقد كان التحدى الأكبر هو تطعيم الطلاب، حيث تعد جامعة عين شمس من الجامعات الأكثر كثافة طلابية فبها 200 ألف طالب في المراحل الجامعية الأولى، و25 ألف طالب في مرحلة الدراسات العليا، وقد زودت وزارة الصحة الجامعة بعدد كاف من جرعات التطعيم، حيث تم التطعيم من خلال 14 نقطة تطعيم فى مختلف الكليات ومستشفيات الجامعة والمستشفى الميدانى ومن المقرر الانتهاء من تطعيم كل الطلاب خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة استعدت لبدء الدراسة خلال العام الجامعي الجديد بالحضور الكامل للطلاب داخل الكليات مع وجود المقررات الإلكترونية استعداداً لكل السيناريوهات، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مسارين للدخول من بوابات الحرم الرئيسي أحدهما للطلاب الذين تلقوا اللقاح، والآخر لمن سيتم توجيههم لتلقي اللقاح مباشرة من خلال نقاط التطعيم المنتشرة داخل الحرم الجامعي، لافتاً أن الجامعة يمكنها تطعيم قرابة 12 ألفا يومياً.