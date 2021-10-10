حظك اليوم برج الأسد الأحد 10-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد من الأشخاص القوية صاحبة الإرادة والإصرار، لديه كرامة وكبرياء، كما أنه من الشخصيات التي تجذب الانتباه إليها طوال الوقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تناغم القمر مع الشمس والمريخ يجعلك تستمتع بما تقوم به من واجبات ونشاطات أو أعمال خيرية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

فينوس والقمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.