كشف طبي بالمجان على 1541 مواطنا خلال قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وحده لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم عقد قافلة طبية بقرية البساتين التابعة لمركز كفر البطيخ خلال يومي الجمعة والسبت، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1541 مواطنا، حيث تم تحويل عدد 22 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، بالإضافة إلى إجراء 902 تحليل معملي و فحص 25 حالة بالأشعة و13 حالة أخرى بإجراء السونار، فضلاً عن تخصيص وحده لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

تقديم كل سبل الراحة للمواطنين

وتنظم مديرية الصحة برئاسة الدكتور سيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، قوافل طبية شاملة بعدد من القرى، بمراكز كفر البطيخ وفارسكور والزرقا وكفر سعد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتأتي تلك الجهود استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التي يجرى تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

و في وقت سابق أجرت فرق المتابعة بمديرية الصحة في دمياط بإشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، جولة على مراكز تلقيح المواطنين بلقاح كورونا لتفقد سير عملية التطعيم والتأكد من تقديم كل سبل الراحة للمواطنين وكذلك حسن تنظيم العمل، بالإضافة إلى الحفاظ على سرعة وجودة عملية التطعيم وتحقيق أعلى المستهدفات على مستوى الجمهورية، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين.