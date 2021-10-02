قافلة طبية تكشف على 3455 مواطنا في أسوان

نظمت لجنة تفتيشية مشتركة من جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم، السبت، حملات مكبرة متتالية داخل الأسواق للإطمئنان على سلامة المنتجات المختلفة المعروضة بالمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات اللحوم والسوبر ماركت والمطاعم والكافتيريات للوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

إعدام 91 كيلو مواد غذائية غير صالحة

وقد نجحت جهود هذه الحملات في تحرير عدد 4 محاضر مخالفة، وإعدام نحو 91 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

على جانب آخر تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ، بجانب القرى الأكثر إحتياجاً المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة» حيث إستهدفت هذه القوافل قرية أبو الريش بحرى التابعة لمركز أسوان، وقرية نجع هلال التابعة لمركز إدفو.

القافلة الطبية والكشف على 3455 مواطن

وأوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن أعمال القافلة الطبية إستمرت لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد «3455» مواطن ومواطنة، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.