إزالة تعديات على 3 آلاف متر أراضي أملاك دولة بالمنطقة الصناعية بالصف

تمكنت محافظة الجيزة، من إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بمركز ومدينة الصف، على مساحة 3320 مترا مربعا، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت محافظة الجيزة من إزالة التعديات التي شرع المخالف بإقامتها وجرى التحفظ على أوناش ومستلزمات بناء قبل قيام المخالف باستكمال بناء الأسوار وتقسيم الأرض وبيعها دون وجه حق.

وجرت الإزالة من خلال لجنة مشتركة من جهاز المنطقة الصناعية بالصف، ومركز الصف، والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي، ومسؤولي الأملاك والتنظيم.