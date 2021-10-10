وزيرة الصناعة: «مفيش حاجة اسمها محدش لاقي شغل.. الفرص كتيرة»

علقت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، قائلة: «عرضنا نماذج نجاح، ومفيش حاجة اسمها محدش لاقي شغل أو فرصة عمل، فرصة العمل موجودة والشغل موجود ودعم الدولة موجود».

كل العارضين كانوا سعداء بمقابلة رئيس الجمهورية

وأضافت جامع، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه افتتح المعرض وتفقد المعروضات وتحاور مع العارضين وسألهم عن طلباتهم: «كل العارضين كانوا سعداء بأنهم تحدثوا إلى الرئيس السيسي».

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي معرض تراثنا

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، تفقد قاعات وأجنحة المعرض الذي عُقد في دورته الثالثة بمشاركة 1500 عارض، بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة وهي الإمارات والأردن والسودان، في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.

وتبادل الرئيس السيسي الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، كما استمع إلى اقتراحاتهم وأفكارهم ووجَّه بتقديم كل التسهيلات والدعم لهم وتذليل أي عقبة تواجه مشروعاتهم تعزيزا للحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة.

وتأتي تعليمات الرئيس السيسي، في إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق المنتجات في الأسواق.