إصابات كورونا حول العالم تقترب من 238 مليون حالة

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، منذ ظهوره قبل نحو عامين، من تسجيل 238 مليون حالة، وسجلت الإصابات إلى 237964058 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4856148 حالة، بينما زادت حالات الشفاء إلى 215096469 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى 44105375 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 99055 إصابة ‏جديدة بالفيروس، و1550 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 44105375 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 708784 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبها، قالت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، مساء أمس الجمعة، إن واشنطن ستوافق على استخدام الزائرين الدوليين لقاحات كورونا أقرتها الجهات التنظيمية الأمريكية أو منظمة الصحة العالمية.

6 لقاحات تفي بالمعايير للسفر إلى الولايات المتحدة

وأوضحت متحدثة باسم المراكز الأمريكية، ان 6 لقاحات مصرح بها معتمدة من إدارة «الأغذية والعقاقير» الأمريكية أو أدرجتها الصحة العالمية للاستخدام الطارئ تفي بالمعايير للسفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض»، اعلنت في 20 سبتمبر الماضي،أن الولايات المتحدة سترفع في نوفمبر المقبل قيود السفر على المسافرين جوا من 33 دولة بما في ذلك: الصين والهند والبرازيل ومعظم أوروبا الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس ولم يحدد بعد ذلك اللقاحات التي سيتم قبولها.

وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، إلى أنها أبلغت شركات الطيران باللقاحات التي سيتم قبولها، فيما أعربت الخطوط الجوية، وهي مجموعة تجارية تمثل شركات «أمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز» وغيرها، عن سرورها بقرار الموافقة على قائمة التطعيمات المصرح بها للمسافرين الذين يدخلون الولايات المتحدة.

ارتفاع حصيلة إصابات المكسيك إلى 3714392 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 7158 إصابة جديدة بـ«كورونا» و489 وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 3714392 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 281610 حالات.

حصيلة وفيات كورونا في البرازيل تصل إلى 600425 حالة

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، 615 وفاة جديدةبـ«كورونا»، لتصل حصيلة الوفيات إلى600425 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبلغت نسبة السكان في البرازيل الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أكثر من 70%، فيما قال وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا، إن بلاده حصلت أو باتت في مرحلة متقدمة من المحادثات للحصول على ما مجموعه نحو 350 مليون جرعة من اللقاحات للعام 2022.

وأشار كيروجا، إلى أن البرازيل قد تدرج لقاح «كورونافاك» الصيني، على خطة التطعيم في العام المقبل في حال حصل اللقاح على الترخيص الكامل من السلطات الصحية البرازيلية.

وفي أيسلندا، قالت وزارة الصحة، أمس الجمعة، إن سلطات البلاد أوقفت استخدام لقاح «موديرنا» الأمريكي المضاد لـ«كورونا» بسبب الحالات المبلغ عنها من الآثار الجانبية.

وأضافت الوزارة الأيسلندية في بيان، أنه نظرا لوجود مخزون كاف من لقاح «فايزر أند بيونتك» الامريكي، قرر كبير علماء الأوبئة عدم استخدام «موديرنا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أيسلندا: قرار الوقف يرجع إلى زيادة عدد حالات التهاب عضلة القلب

وأوضحت الصحة الأيسلندية، أن القرار يرجع إلى زيادة عدد حالات التهاب عضلة القلب ومشاكل أخرى تصيب جدران القلب بعد التطعيم، مشيرة إلى أنه بعد التطعيم بـ«فايزر»، تحدث أيضا آثار جانبية في شكل أمراض القلب.