المالية تعلن موعد مرتبات شهر أكتوبر 2021

جميع الموظفين يترقبون مواعيد صرف المرتبات الشهرية، حيث حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة، وتم تحديد يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر 2021 من العام الجاري.

المرتبات في ماكينات الصراف الآلي

وقالت وزارة المالية في بيان رسمي إنه ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مطالبا الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

إجراءات لمنع التزاحم

وطالبت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، مراعاة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، صرح سابقا في حوار مفتوح مع المحررين الاقتصاديين خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وأضاف أن السياسات المالية المتوازنة التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، والمكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ساعدتنا كثيرًا في تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

كما أوضح الوزير، أننا نفذنا ثلاثة برامج متتالية وناجحة مع صندوق النقد الدولي حتى قالت مدير عام الصندوق، إن مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي، واستطعنا الوفاء بكل الالتزامات المالية المحلية والدولية رغم ما تفرضه جائحة فيروس كورونا من ضغوط على الموازنة.