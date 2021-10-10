مصدر يكشف تفاصيل وفاة سائق بمترو الأنفاق قبل استلام عمله

كشف مصدر مسؤول في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تفاصيل وفاة أحد سائقي مترو الأنفاق، بالخط الأول، وتحديدا في محطة المرج الجديدة، أمس، وذلك قبل استلام عمله بدقائق معدودة، حيث تعرض وليد حسني، إلى أزمة قلبية، ما أدى إلى وفاته بسكتة قلبية، قبل قيادته أحد قطارات الخط الأول، وعلى الفور نُقل إلى أقرب مستشفى، لكن الإسعافات الأولية لم تنجح في بقائه على قيد الحياة.

مصدر بـ«مترو الأنفاق»: سائق الخط الأول توفى قبل استلام عمله بدقائق

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسرة «حسني» أُبلغت بخبر وفاته فورا.

وأكد أنه على الفور تم الاستعانة بسائق آخر لقيادة القطار، لعدم حدوث أي أزمات في ساعات التشغيل بالخط الأول، موضحا أن حركة القطارات لم تتأثر بوفاة السائق، وأن الشركة ستعمل على تقديم كل المساعدات لأسرة «حسني».

مصدر: سائق قطار المترو تعرض لأزمة قلبية مفاجأة قبل استلام عمله

من جهته، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن خبر وفاة أحد السائقين بالمترو، محزن للغاية، وأن السائق توفى قبل استلام عمله بنحو دقائق معدودة بمحطة مترو أنفاق المرج الجديدة، منوها بأن الشركة ستبحث تقديم جميع المساعدات اللازمة، لأسرة الراحل.

وأوضح أن حركة مسير القطارات منتظمة ولم تتأثر بحالة الوفاة، وأن جميع القطارات العاملة تعمل بكامل طاقتها مع بداية العام الدراسي الجديد.

«عبدالهادي»: نبحث تقديم المساعدات اللازمة لأسرة السائق المتوفى

ونوه متحدث مترو الأنفاق، إلى أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية للعمل بالخطين الأول والثاني، لمواجهة زحام الركاب، وقت الذروة الصباحية والمسائية، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، يتم تنفيذها لحظة بلحظة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والعاملين والركاب، من خطر الإصابة بكورونا.