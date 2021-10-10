وضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعي بالمحلة اليوم

تشهد مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، وضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعي الجديد، تحت إشراف الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها.

تدشين مستشفى 900 900

كما يشارك في الحضور كل من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي ونائب وزير الصحة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسفير محمد عرابي وزير الخارجية الأسبق ونواب مجلسي النواب والشيوخ بالغربية، والإعلامي أحمد شوبير وشوقي غريب والفنان محمد ثروت، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء المدينة العمالية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن تدشين برنامج الحفل يتضمن استقبال الضيوف بموقع مستشفى 900 900 ويبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم كلمة الجامعة الافتتاحية، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان رؤيتي ثم كلمات الحاضرين من الضيوف، وعرض فيلم عن منتخب 900 900 ثم كلمات الضيوف، ويختتم الحفل بوضع حجر الأساس لمستشفى 900 900 التعليمي ثم تسليم الهدايا التذكارية.

مستشفى 900 900 فخر لأبناء الدلتا

وكشف رئيس جامعة طنطا، أن تدشين المستشفى الجديد يعد مصدر فخر لكل أبناء الدلتا كونه مشروعًا وطنيًا وإنجازًا أثبت قدرة المصريين على البناء والتعمير، موضحا أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بأعلى معدلات الأداء الطبية والوصول لأرقى معايير الجودة العلاجية لخدمة المرضى خلال الفترة المقبلة.