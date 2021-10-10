برامج تدريبية متخصصة للعاملين بـ«مياه الجيزة»

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالشركة.

تعزيز وتنمية مهارات العاملين

وأشار «بدوي»، الى أن الشركة تهدف إلى تعزيز وتنمية مهارات كافة العاملين، لافتاً إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالشركة بإعداد وتنفيذ عددٍ من البرامج (الفنية والمالية والإدارية) خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021، منها (مأمونية تداول الصرف الصحي لأنظمة وتكنولوجيا الصرف المختلفة - التدريب على قاعدة بيانات DROPS لميكنة أنشطة ومهام إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية - برنامج تخصصي للعماله الحرفية «سائقين»- إدارة المواد الخطرة - ثقافة العمل المؤسسي وعلاقته بالإدارة وتطوير الأداء - أحكام لائحة العاملين - النظام المحاسبي الموحد - تجارب التشغيل)، إضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج إعداد الصف الثاني لتولي مهام القيادة العليا، وذلك في ضوء توجيهات الشركة القابضة بأهمية تأهيل جيلٍ جديدٍ من الكوادر الشبابية تكون قادرة على المشاركة الفعالة في صنع واتخاذ القرار.

مركز التدريب بالشركة حاصل على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة

وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة التدريب، لما لها من أهمية بالغة في مواكبة المستجدات والتطورات العالمية لأنظمة العمل الحديثة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

يُذكر، أن مركز التدريب بالشركة حاصل علي شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة «9001-2005 ISO» واعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

40 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات بـ42 قرية بمركزي الصف وأطفيح

قال «بدوي»، إنه تم تخصيص ما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه ضمن مبادرة «حياه كريمة» لصالح تنفيذ مشروعات مختلفة بـ 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح بالمحافظة، من ضمنها 7 مليارات جنيه مشروعات صرف صحي ومياه بتلك القرى، لخدمة 600 ألف مواطن، لافتا إلى البدء في تنفيذ تلك المشروعات في أوائل مارس الجاري ، ومن المقرر الانتهاء منها في فترة زمنية سنة ونصف.