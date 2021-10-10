«المستوردين»: تحريك أسعار البنزين لن يؤثر على السلع لثبات المازوت والسولار

أكّد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، أنَّ تحريك أسعار البنزين بمشتقاته، لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية أو على تدفق حركة البضائع، نظرًا لإبقاء الحكومة أسعار السولار المستخدم في نقل البضائع كما هو دون زيادة، وكذلك الإبقاء على سعر المازوت دون زيادة.

وأوضح «بشاي»، في بيان له، أنَّ إبقاء الحكومة على ثبات أسعار السولار والمازوت أمر في غاية الأهمية، واصفًا القرار بالجيد، والذي يراعي محدودي الدخل، وكذلك الصناعة المصرية، لأنهما المستخدمين في النقل والتصنيع، وبالتالي لن تكون هناك زيادة في أسعار نقل السلع الغذائية والاستهلاكية، وأيضًا لن ترتفع السلع بالمصانع نظرًا لثبات سعر المازوت المستخدم في التصنيع.

تحريك أسعار البنزين

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان الجمعة الماضية، إنَّ قرار تحريك أسعار البنزين، جاء نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميا وزيادة طفيفة في أسعار صرف العملة الأجنبية.

وتمّ تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، ليصبح 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وأشار رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنَّ السوق يشهد حالة ركود في المبيعات تأثرًا بزيادة أسعار الشحن عالميا، وتوقف المصانع بالصين تأثرا بأزمة الطاقة عالميا، متوقعًا في الوقت نفسه أن تشهد الأسواق تحسنا خلال الفترة المقبلة نتيجة لعودة الحياة لطبيعتها بشكل كامل مع دخول المدارس والانتهاء من تطعيمات كورونا التي تسعى الحكومة بشكل حثيث للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

متابعة تغيرات الأسواق

يُشار إلى أنَّ غرفة عمليات متابعة الأسواق بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع كل الغرف التجارية في المحافظات، تتابع جميع المتغيرات التي تطرأ على الأسواق الداخلية من انسياب نقل البضائع وتغير الأسعار سواء نتيجة متغيرات ظروف العرض والطلب أو الناتجة عن تغير في ظروف أو مدخلات الإنتاج.

وأوضحت وزارة البترول في بيان صحفي، أنَّ لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أكتوبر- ديسمبر 2021.

زيادة أسعار النفط عالميًا

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل - يونيو 2021، مقابل الفترة يوليو - سبتمبر 2021، حيث يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وأضاف البيان، أنَّ المعادلة أسفرت عن زيادة في سعر خام برنت 7% وزيادة طفيفة في سعر الصرف تقدر بنحو 0.1%، وتمّ تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، وقامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 - 2021، وهو ما أوصت معه اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشًا للتر وثبات أسعار السولار، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.