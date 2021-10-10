طرح مزايدة علنية لتأجير 5 أكشاك بميدان الجيزة والمريوطية

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم، طرح المزايدة العلنية لتأجير 3 أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة، وكشكين بموقف سرفيس المريوطية بجلسة 17 أكتوبر الجاري، بديوان عام المحافظة.

المستندات المطلوبة لمزايدة أكشاك الجيزة

وقالت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها، إن من يرغب في التقدم بالمزايدة، عليه إحضار الآتي:

- صورة البطاقة

- كراسة الشروط والمواصفات

- تفويض رسمي معتمد

- سداد تأمين ابتدائي لدخول المزايدة، كالتالي:

أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة

كشك رقم «1» تأمین ابتدائي 5000 جنيه

-كشك رقم «2» تأمین ابتدائي 3000 جنيه

كشك رقم «3» تأمین ابتدائي 3000 جنيه

أكشاك بموقف سرفيس المريوطية

كشك رقم «1» تأمین ابتدائي 7000 جنيه

كشك رقم «2» تأمین ابتدائي 5000 جنيه

وعرضت المحافظة فيديو توضيحي لنموذج الأكشاك، بالرابط التالي.