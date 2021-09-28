الأوراق المطلوبة لحجز أكشاك للإيجار بمواقف ميدان الجيزة والمريوطية

يسعى العديد من الأشخاص إلى التجارة وامتلاك مصدر رزق يدر عليه بالدخل لكي يقدر على أعباء الحياة وومستلزماتها ومصاريفها، لذا وتيسيرا على المواطنين، أعلنت محافظة الجيزة عن طرح المزايدة العلنية لتأجير أكشاك.

مزايدة علنية لطرح أكشاك للإيجار

وسيتم إجراء المزايدة العلنية بطرح 3 أكشاك، بموقف سرفيس ميدان الجيزة، و2 كشك بموقف سرفيس المريوطية، في جلسة يوم 17/10/2021، بديوان عام محافظة الجيزة "إدارة العقود والمشتريات" وفقا لما ذكرته محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل هذه المزايدة العلنية من محافظة الجيزة والمستندات المطلوبة للمشاركة في هذا الطرح المقرر لها الشهر المقبل، بحسب الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.

كيفية التقدم للحصول على الأكشاك بمحافظة الجيزة والمريوطية

وعلى الراغبين في التقدم للمزايدة والفوز بأحد الأكشاك المطروحة بالجيزة والمريوطية، إحضار الآتي وفقا لمحافظة الجيزة:

1. صورة البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية.

2. إحضار كراسة الشروط والمواصفات.

3. لابد من وجود تفويض رسمي معتمد.

4. سداد تأمين الابتدائي دخول المزايدة وهو كالآتي:

تفاصيل الأكشاك المطروحة بموقف سرفيس ميدان الجيزة والمبلغ المدفوع للمشاركة

وذكرت محافظة الجيزة تفاصيل هذه الأكشاك والمبالغ التي سيتم دفعها من قبل الراغبين في حجز الأكشاك المطروحة بمحافظتي الجيزة ومنطقة المريوطية، وفقا لما ذكرته الصفحة عبر حسابها على موقع «فيس بوك».

1. كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 5000 جنيه.

۲. كشك رقم "2" تأمین ابتدائي 3000 جنيه.

۳. كشك رقم "3" تامین ابتدائی 3000 جنيه.

(أكشاك بموقف سرفيس المريوطية)

ا. كشك رقم "1" تامین ابتدائی 7000 جنيه.

٢. كشك رقم "2" تأمین ابتدائي 5000 جنيه.