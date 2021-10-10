اعرف قيمة الخصم الشهري من شحن عداد الكهرباء.. «لو شقتك أو محلك مقفول»

يتساءل عدد كبير من أصحاب الوحدات السكنية أو المحلات التجارية «المقفولة» منذ فترة عن أسباب استهلاك رصيد شحن عداد الكهرباء مسبوقة الدفع بعد توسع وزارة الكهرباء في تركيبها من خلال خطة لاستبدال العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع

9 جنيهات قيمة الخصم التلقائي نهاية كل شهر

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن أنه في حالة عدم الاستهلاك (مغلق) يقوم العداد فى نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.

مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وتستعرض «الوطن» من خلال الخدمات التي تقدمها للمواطنين عن مميزات العدادات مسبوقة الدفع سواء لشركات توزيع الكهرباء أو المواطنين كالتالي:

- التحكم في استهلاك الكهرباء ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكّد من قيمة الفاتورة.

- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته.

- انعدام مشكلات المحصل.

- الحد من مشكلات مستأجر ومالك الوحدة السكنية.

- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

- عدم تأخر المشترك في السداد.

- يجب التأكّيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكّد من مطابقة الكود، وأن الكارت يعمل بشكل جيد، إضافة لعدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامتها مع عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.

- يجب عند تركيب العداد التأكّد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكّد أنَّه يعمل بشكل جيد إضافة لوضع الكارت في العداد قبل عملية الشحن، للتأكّد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن، كما أنَّه يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكّد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل كل أجهزة المنزل، ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل، إضافة لعدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء ترشيدًا للاستهلاك.