إضاءة لمبة عداد الكهرباء.. الأسباب وخطوات الحل تجنبا للغرامة

تنذر إضاءة لمبة عداد الكهرباء، بأنّ صاحب العداد تجاوز القانون، وقد يتعرض لعقوبة وغرامة مالية ومحضر سرقة التيار الكهربائي، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسباب إضاءة لمبة عداد الكهرباء وكيفية تجنب حدوث ذلك.

إضاءة لمبة عداد الكهرباء

ووفقا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى إضاءة لمبة عداد الكهرباء ذات اللون الأصفر، في العداد الديجيتال أو مسبق الدفع، كما يلي:

حال تغيير أسلاك التوصيل دون مراجعة شركة الكهرباء.

حال تعرض العداد لأي حركات اهتزازية قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

حال وجود وصلات غير قانونية قد تكون دون علم المشترك.

حال نقل مستخدم العداد الكهربائي من مكانه دون العودة إلى شركة الكهرباء التابع لها.

حال فتح غطاء «روزتة» توصيل الأسلاك حتى إذا كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

كيفية تجنب المساءلة القانونية حال إضاءة لمبة عداد الكهرباء

وحسب المرفق، يوجد إجراءات يجب اتباعها عند ظهور إضاءة لمبة عداد الكهرباء باللون الأصفر، على النحو التالي:

الاتصال فورا على الرقم 121 وتقديم شكوى تفيد بذلك، حتى يتثنى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المستخدم، إرسال مندوب لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

يثبّت مندوب الشركة الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة، ويعيد الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

إذا كان العداد الكهربائي مسبق الدفع يُفعّل المندوب كارت الشحن، وتتوقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد.

طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي

ووفقا لوزارة الكهرباء، فهناك 4 طرق للإبلاغ عن سرقة التيار، تقود صاحب العداد لدفع غرامات، كالاتصال على الخط الساخن 121، والإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أو إرسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك، وإبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.