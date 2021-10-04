شوقي: طلاب الابتدائية لازم يروحوا المدرسة حتى لو محدش راح غيرهم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية فيها خبراء وقيادة سياسية حريصة جدا على كل فرد في المنظومة التعليمية، موضحًا أن استكمال الدراسة قرار جماعي للجنة العليا لإدارة الأزمة التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موضحًا: «إذا رصدت أن هناك احتياجا لأي تغيير فإننا سنتخذ القرار بشكل يقلل الهدر التعليمي».

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس»: «ما فُقد من تعليم التلاميذ وبخاصة في السن الصغيرة سيصل إلى مرحلة الخطر، وتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي هم أكثر من تأثروا من عدم وجودهم في المدرسة وحتى في حالة أي تصاعد في هذه الأزمة آخر ناس مش هنخليهم يروحوا المدرسة هم الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، لازم يحضروا حتى لو الباقيين قاعدين في البيت، لأنهم في حاجة إلى وجودهم في المدرسة، والتأثير السلبي على هذه الفئة من التلاميذ سيستمر معهم لمدة سنوات».

خفض مدة غلق المدارس 28 يوما

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «على الغالب سيجرى تخفيض مدة غلق المدارس التي تشهد أكثر من إصابة من 28 يوما إلى 10 أيام»، مشيرًا إلى أن الخطر على التلاميذ كبير جدا، لأنهم فقدوا أشياء كثيرة في اللغات والبنية الأساسية والتعليمية وسيكون كل ذلك صعب الإصلاح إذا تراكم أكثر من ذلك.

الدروس الخصوصية

وحول الدروس الخصوصية، أكد الوزير أنه موجود منذ عشرات السنوات، وبالتالي فإن الدولة المصرية تحاول توفير كل مصادر التعلم: «لازم نذاكر عشان نتعلم مش نمتحن، وطول ما إحنا بنتكلم عن الدرجات يبقى إحنا لسه محققناش الغرض من العملية التعليمية».