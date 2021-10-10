إعلان نتيجة القبول بالجامعات الأهلية لمن تقدموا مؤخرا.. الخميس المقبل

كشف الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، والمشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، عن موعد إعلان نتيجة القبول بالجامعات الأهلية، موضحًا أن نتائج القبول النهائية بكليات جامعات العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان، من المُقرر إعلانها يوم الخميس المقبل، بعد الانتهاء من جميع اختبارات القبول بالجامعات الأهلية خلال الأسبوع الجاري، متابعًا أن الإعلان سيكون لفئة الطلاب الذين تقدموا للالتحاق ببرامج وكليات الجامعات الأهلية خلال الفترة الماضية، والتي كان آخر موعد لها الخميس الماضي.

بدء انتظام الدراسة بالجامعات الأهلية

وأوضح المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة انتظمت منذ أمس السبت بالجامعات الأهلية الجديدة للطلاب الذين جرى قبولهم من الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الفترة الماضية، مؤكدا أن جميع الطلاب الذين جرى قبولهم وفقًا للمجموع الاعتباري الذي يشمل نتائج الثانوية العامة، بجانب نتيجة اختبارات القبول، واجتياز تلك الاختبارات كـ شرط أساسي للالتحاق بالكليات بالجامعات الأهلية الجديدة.

تطعيم طلاب الجامعات الأهلية

وفيما يتعلق بتطعيم الطلاب واتباع طرق الوقاية تزامنًا مع انتظام الدراسة في الجامعات الأهلية، تابع أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها تطعيم منتسبي الجامعات ضد فيروس كورونا، والتشديد على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة.

وبدأت الجامعات الحكومية تطبيق نظام الساعات المعتمدة مع انطلاق العام الدراسي، عن طريق عدد معين من الساعات الدراسية لكل مادة.